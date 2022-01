Roma, 11 gen (Adnkronos) – "David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è una grande perdita per l’intera comunità italiana e per tutti coloro che, proprio come lui, credono e investono nel progetto di una grande casa europea.

Ci mancherà". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte.