Roma, 11 gen (Adnkronos) – "La scomparsa di David #Sassoli rappresenta una perdita enorme per la politica e per le istituzioni comunitarie, nelle quali ha incarnato i valori più alti della nostra tradizione europeista. L'Italia aveva in lui un rappresentante altissimo, un politico appassionato, colto e sensibile.

Il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia e al Pd, la sua comunità politica". Lo scrive su Facebook Federico D'Incà.