Sassoli: Draghi, 'valori Ue non indistruttibili, Ue non lasci soli Paesi di frontiera'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – "Sassoli voleva un’Europa capace di raggiungere risultati, anche immediati. Di proteggere i suoi cittadini, di promuovere il loro benessere, di aiutarli a costruire il proprio futuro. Sassoli non ha mai smesso di rivendicare i risultati conseguiti in questi anni.

Dall’accordo sulla Brexit, alle misure ambiziose a difesa dell’ambiente, alla lotta comune alla pandemia; Alla creazione del programma Next Generation EU e alla stesura dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. “Uno sforzo di programmazione straordinario” – lo ha definito – “al quale deve seguire una attuazione molto attenta nel rispetto delle priorità che abbiamo concordato insieme”. Per Sassoli, questi sforzi devono avere come vero obbiettivo la costruzione di un’Europa sociale, attenta alle esigenze dei lavoratori e dei più deboli".

Così il premier Mario Draghi, ricordando in Aula alla Camera il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, spentosi nella notte all'età di 65 anni.

"'Il progetto europeo che vogliamo costruire – ha detto – deve concentrarsi sulla lotta alla povertà e sulla riduzione delle diseguaglianze, deve occuparsi della dignità delle persone'. Come dei migranti che cercano di arrivare in Europa – le parole di Draghi – e verso cui l’Unione Europea deve mettere in campo politiche comuni, che non lascino soli i Paesi di frontiera.

“I valori a noi cari non sono indistruttibili” – ha ricordato Sassoli in un suo discorso recente. Nella sua vita, Sassoli li ha custoditi, difesi, promossi. Ora tocca a noi tutti continuare a farlo", ha concluso il presidente del Consiglio accompagnato da un lungo applauso dell'Aula.