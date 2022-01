Roma, 12 gen (Adnkronos) – "La morte di David Sassoli provoca grande tristezza in chi lo ha conosciuto personalmente ma anche in chi lo ha imparato ad apprezzare come giornalista prima e come politico poi. Abbiamo il compito morale di lavorare per un’Europa più forte, ideale per il quale David ha combattuto.

Lo ricorderemo a Ventotene all’iniziativa dei giovani “Meritare l’Europa”. Un pensiero alla famiglia e a chi gli ha voluto bene". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.