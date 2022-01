Sassoli ricoverato, cancellati tutti gli impegni ufficiali

Milano, 10 gen. (askanews) – Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Lo ha reso noto il suo portavoce, Roberto Cuillo, precisando che il “ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza” legata a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente dell’Europarlamento è cancellata.

In queste immagini, tra le più recenti, Sassoli consegna il premio Sakharov a Daria, la figlia dell’oppositore russo Aleksey Navalny.