Sassuolo, arrestato 20enne per resistenza a pubblico ufficiale

Notte brava in Emilia Romagna ed intervento del 113 nel Modenese, dove un giovane di Sassuolo proprio non ne voleva sapere di darsi una calmata e perciò quel 20enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto si apprende i poliziotti delle Volanti lo hanno trovato a petto nudo ed in evidente stato di agitazione.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Una velina della Questura spiega l’accaduto: alle ore 22.10 circa della scorsa domenica, la Volante di Sassuolo è “intervenuta in via Stazione angolo via Gramsci, nei pressi di un pubblico esercizio”. In quel posto infatti era stata segnalata una rissa in strada tra diverse persone sconosciute. Una volta giunti sul posto i poliziotti non hanno trovato riscontro della lite, ma “hanno individuato un cittadino straniero a petto nudo, in evidente stato di agitazione psico-motoria”.

La violenta reazione nell’ufficio della Polizia

E secondo la nota della polizia alla vista della Volante quel giovane avrebbe cercato di dileguarsi “correndo a piedi in direzione della stazione ferroviaria”. Il 20enne è stato inseguito e raggiunto dalla pattuglia, poi bloccato e accompagnato in Ufficio per accertamenti. In quella sede però il giovane avrebbe “opposto una strenua resistenza, scagliandosi violentemente contro i poliziotti”. Il fermato è risultato essere gravato da numerosi precedenti di polizia ed stato arrestato e giudicato con rito direttissimo. L’esito è stato netto: misura cautelare con obbligo di firma.