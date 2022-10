Save the Children lancia la petizione “Emergenza Fame”

Roma, 16 ott. (askanews) – Save the Children ha lanciato la campagna “Emergenza Fame”, a contrasto della malnutrizione, in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione. “S.a.m. è un killer silenzioso, S.a.m. è una sigla che significa malnutrizione acuta grave e ha il volto di milioni di bambine e bambini nel mondo. Sono oltre 13,5 milioni nel mondo quelli sotto i 5 anni che rischiano di morire”, ha spiegato in un video Filippo Ungaro, portavoce Save The Children Italia.

“Siamo di fronte alla peggiore crisi alimentare del 21esimo secolo, causata dalle guerre, come quella in Ucraina, dagli effetti della crisi climatica e dagli effetti del Covid. Oggi qui a Roma lanciamo una petizione per chiedere al futuro governo risorse adeguate per salvere immediatamente la vita a milioni di persone e adottare misure concrete per affrontere le cause strutturali dell’emergenza fame”, ha aggiunto.

Fino al 31 dicembre è possibile sostenere la campagna donando 2 euro con un SMS al 45533 dal proprio cellulare personale Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali; 5 o 10 euro chiamando da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali, TWT, Convergenze e Poste Mobile.

Per donare con carta di credito basta chiamare l’800 08 18 18.

Testimonial della campagna di Save the Children quest’anno saranno Cesare Bocci, Ambasciatore dell’Organizzazione, Michela Andreozzi, Tosca D’Aquino, Silvia Salemi, Tinto e Anna Valle.

Dal 17 ottobre al 23 ottobre la settimana di raccolta fondi con il sostegno informativo di Rai per la Sostenibilità – ESG, attraverso i canali editoriali Rai, che supporterà lo sviluppo di interventi di contrasto alla malnutrizione in Somalia e India.

Da venerdì 21 a Lunedì 24 ottobre, grazie al supporto della Lega serie A, tutte le squadre della Serie A TIM scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione.

Anche le aziende Tod’s e Chef Express hanno scelto di contribuire alla campagna “Emergenza Fame” di Save the Children supportando i progetti di Save the Children a contrasto della malnutrizione.