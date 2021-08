Incidente stradale a Savignano sul Rubicone: il conducente di un camion è uscito fuori strada quanto un’ape è entrata nell’abitacolo del mezzo.

Un drammatico incidente stradale si è consumato a Savignano sul Rubicone quando un uomo ha perso il controllo del proprio camion nel momento in cui un’ape è entrata all’interno dell’abitacolo del mezzo.

Savignano sul Rubicone, incidente stradale: ape entra nell’abitacolo, camion distrutto

Nel primo pomeriggio di martedì 17 agosto, poco prima delle ore 15:00, è stato segnalato un incidente stradale che ha comportato la distruzione di un camion e ha generato il blocco totale del traffico. La vicenda si è consumata lungo la via Emilia, a Savignano sul Rubicone, comune in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna.

Stando a quanto riferito in seguito al sinistro, pare che l’uomo alla guida del camion abbia improvvisamente perso il controllo del veicolo quando un’ape ha fatto il proprio ingresso all’interno dell’abitacolo.

A questo punto, il conducente avrebbe fatto un movimento brusco che lo ha portato a perdere il controllo del mezzo, impattando con violenza contro una sponda realizzata in cemento armato, situata in prossimità di un fosso.

Sulla base delle informazioni trapelate, l’uomo è uscito incolume dallo schianto mentre il camion è risultato completamente distrutto.

Savignano sul Rubicone, incidente stradale: la dinamica

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il sinistro avvenuto lungo la via Emilia di Savignano sul Rubicone nel pomeriggio di martedì 17 agosto non ha reso necessario l’intervento dei paramedici del 118 poiché l’uomo a bordo del mezzo pesante non ha riportato alcun tipo di ferita o danno.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, invece, si sono recati sul posto per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso indispensabili a verificare l’accaduto.

Secondo quanto diramato dalle autorità, inoltre, il conducente del camion distrutto è stato identificato come un commerciante di ortofrutta di 63 anni, residente nella Repubblica di San Marino. Il cittadino sammarinese si era recato a Savignano sul Rubicone per questioni di lavoro ed era da poco partito dal comune per recarsi nella città di Riminiquando ha visto l’ape entrare nell’abitacolo dal finestrino aperto, terrorizzando il 63enne.

Lo schianto è poi avvenuto nelle vicinanze dell’Ok Moda sito in via Emilia.

Savignano sul Rubicone, incidente stradale: il traffico in via Emilia

Le forze dell’ordine che si sono recate in via Emilia hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e consentire la viabilità lungo il tratto stradale.

Il camion distrutto, infatti, occupava parzialmente una delle carreggiate e, per questo motivo, gli agenti della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare hanno dovuto monitorare la viabilità in via Emilia sino alla completa rimozione del mezzo dalla sede stradale.

Via Emilia, quindi, è stata riconvertita in una strada a senso unico alternato per svariate ore, finché la rimozione del camion non è stata definitivamente completata.

Una simile circostanza, nonostante il traffico non fosse particolarmente intenso, ha provocato lunghe code e rallentamenti.