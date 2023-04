Savills cresce in Italia con acquisizione di immobiliare Beliving

Milano, 3 aprile. (askanews) – Savills, gruppo immobiliare quotato alla Borsa di Londra, rafforza la rete residenziale in Italia con l’acquisizione di Beliving, società immobiliare fondata da Danilo Orlando nel 2013, specializzata in vendite e locazioni di immobili residenziali di prestigio. L’acquisizione permette a Savills di essere presente in Italia in tutti i settori del mercato immobiliare, con una gamma completa di servizi.

“Questa è una giornata emozionante per Savills in Italia. Beliving è un nostro partner ormai da diversi anni. Ma riunire l’attività sotto il marchio Savills è strategicamente molto importante per noi. La nostra attività commerciale beneficerà enormemente dell’esperienza del residenziale. Con questa acquisizione possiamo ora fornire ai nostri clienti un servizio completo in tutto l’ambito immobiliare, dalla compravendita di immonibili residenziali agli investimenti istituzionali in tutte le asset class”, spiega Angus Potterton, Ceo di Savills.

Beliving associata a Savills dal 2017 vanta una particolare esperienza nel mercato di lusso di nuova costruzione si sta occupando fra le altre cose, della vendita del progetto Fo.Ro Living di Mario Cucinella a Roma, e di Manifattura Tabacchi a Firenze, uno dei più grandi progetti di riqualificazione in Italia. Gli uffici di Beliving a Roma, Milano e Palermo saranno ribrandizzati e il personale sarà integrato in Savills che avrà così in Italia quasi 200 dipendenti. Il fondatore Danilo Orlando, che assumerà la posizione di Head of Residential di Savills in Italia racconta la scelta di integrarsi con il gruppo Savills.

“Diciamo che la decisione è una conseguenza quasi naturale di una relazione che esiste tra le due aziende da oltre cinque anni quindi c’è una condivisione sia dei valori, della visione su come affrontare l’attività e quindi sulla qualità del servizio che diamo ai clienti. Quindi c’è davvero una grande condivisione di elementi che fanno poi di questa operazione un’opportunità per noi per rafforzare il nostro impegno nel fornire servizi ad altissimo valore aggiunto per i nostri clienti”, afferma Danilo Orlando, Head of Residential Savills.

Completata l’acquisizione di Beliving, Savills punta a crescere ancora in Italia. “I nostri piani sono di continuare il nostro percorso di crescita. Negli ultimi 18 mesi, la nostra forza lavoro è cresciuta di oltre 40 persone e prevediamo che la crescita continuerà nei prossimi due anni. Il nostro business plan, infatti, prevede una crescita del fatturato e del personale di circa il 30% nei prossimi due anni”, conclude il Ceo di Savills.

