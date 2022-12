Savona, auto precipita nella scarpata, morta la conducente

Tragedia della strada in Liguria dove un’auto precipita nella scarpata ed è morta la conducente 70enne.

L’incidente si è verificato a Cadibona, nel Savonese, e sul posto hanno operato vigili del fuoco e squadre Saf. Da quanto si apprende il terribile sinistro con esito fatale si è verificato lungo via Fuscinasca, nel tardo pomeriggio del 19 dicembre.

Auto precipita nella scarpata

I media territoriali spiegano che purtroppo si è consumata una tragedia e che una donna alla guida di un’auto in transito è caduta in una scarpata. Le cause d quell’evento fatale sono in accertamento ed al momento ancora sconosciute.

Sta di fatto che la conducente e ha perso la vita. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18 ed i soccorsi, per veloci, si sono rivelati inutili.

L’arrivo dei soccorritori e il recupero

Da quanto si apprende sul posto sono arrivati a razzo i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, “inizialmente con la squadra 71 del distaccamento di Cairo Montenotte e successivamente in supporto il rincalzo 11R proveniente dalla Centrale di Savona”.

Con loro anche pattuglie di carabinieri e polizia ed il team del Nucleo SAF (SpeleoAlpinoFluviale). Proprio gli operatori di quest’ultimo mediante tecniche specifiche con l’utilizzo di corde e una delicata manovra di avvicinamento e recupero, hanno raggiunto la vittima, parrebbe una donna di circa 70 anni.