Savona, biker cade in un dirupo, recuperato con l'elisoccorso

Savona, biker cade in un dirupo, recuperato con l'elisoccorso

Savona, biker cade in un dirupo, recuperato con l'elisoccorso

Brutto incidente in territorio di Savona dove un biker cade in un dirupo e viene recuperato con l'elisoccorso dopo aver subito danno ad una spalla

Brutto incidente per fortuna senza esito estremo in provincia di Savona, dove da quanto si apprende un biker cade in un dirupo e viene recuperato con l’elisoccorso.

Secndo i media locali, Savona News in primis, l’uomo è precipitato lungo un declivio del “Sentiero dell’ingegnere” ad Orco Feglino. Ma cosa è successo? Sono le teste regionali a dare menzione dei sinistro che ha avuto per fortuna solo esito ortopedici.

Savona, biker cade in un dirupo

Che si è reso necessario, come spiega una velina, l’intervento dei soccorritori per andare in aiuto di un biker sul sentiero dell’Ingegnere, nel territorio comunale di Orco Feglino.

In quelle drammatica circostanza sul posto sono giunte le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria coi Vigili del fuoco del distaccamento finalese e i militi della Croce Verde di Finalborgo.

Recupero in una zona impervia

I soccorritori hanno hanno prestato i primi soccorsi all’uomo. Il ferito è stato individuato “in una zona impervia a tre chilometri dalla strada. Per questo è stato chiesto che intervenisse anche l’elisoccorso Grifo1”. Il mezzo ad ala rotante ha recuperato l’uomo dopo che era stato stabilizzato e lo ha trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo con una sospetta lesione alla spalla sinistra.