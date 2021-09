I vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio intorno a Cisano, in provincia di Savona. Testimoni: abbiamo udito due esplosioni

Un vasto incendio è scoppiato in mattinata in provincia di Savona. Al lavoro i vigili del fuoco per tenere la situazione sotto controllo, mentre alcuni testimoni riferiscono di aver sentito forti esplosioni.

Savona, incendio nei boschi di Cisano

Dalla tarda mattinata di oggi le fiamme bruciano i boschi intorno a Cisano Sul Neva (Savona), in frazione Cenesi.

La situazione è tenuta sotto controllo dai vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme con due canadair e un elicottero, ininterrottamente al lavoro.

Savona, incendio monitorato dai vigili del fuoco

Le fiamme preoccupano il personale di terra, tra cui vigili del fuoco e volontari dell’antincendio boschivo che sono al lavoro per proteggere le abitazioni e il canile di Cenesi. Intanto è pronto un piano d’evacuazione, in caso la situazione dovesse peggiorare: le fiamme, infatti, non hanno per ora interessato le zone abitate.

Incendio Savona, testimoni: abbiamo sentito esplosioni

Come successo in altri grandi incendi estivi nel 2021, il vento sta mettendo in difficoltà i vigili del fuoco, alimentando le fiamme. Intanto, da parte di alcuni abitanti della zona arriva una testimonianza: alcune persone avrebbero riferito di aver sentito due forti esplosioni provenire dall’area incendiata. Sulla strada che porta a Cisano sono stati istituiti diversi posti di blocco per impedire agli automobilisti di raggiungere la zona mentre i vigili del fuoco sperano di spegnere le fiamme entro sera.