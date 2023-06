Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi del casello autostradale di Savona poco dopo le 11 del mattino di mercoledì 7 giugno 2023. Ancora da chiarire i motivi che hanno causato il sinistro.

La vittima era Marcello Ciarlo, ingegnere in pensione

La vittima si chiamava Marcello Ciarlo e aveva 66 anni. Era originario di Altare, in provincia di Savona, dove aveva ancora una casa e vive la sorella, ma, da anni, risiedeva a Genova. Ciarlo era un ingegnere in pensione, era sposato e aveva due figli e la passione del deltaplano.

L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante, oltre alla moto

Marcello Ciarlo era alla guida della sua moto quando è stato coinvolto in un incidente con un mezzo pesante. Sul posto, sono immediatamente intervenuti un’ambulanza della Croce oro mare e l’automedica del 118, oltre alla Polizia stradale, ma, purtroppo, per Ciarlo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini e i rilievi necessari per ricostruire con esattezza quanto è successo.

