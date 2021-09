Savona, ragazza di 26 anni morta in ospedale durante il parto: gravissimo il neonato

All'ospedale San Paolo di Savona una ragazza è morta dopo il parto per ragioni ancora non chiare, gravissimo anche il bambino.

Una ragazza di 26 anni è morta a Savona poco dopo aver partorito il suo bambino, anch’esso al momento in condizioni gravissime e dunque sottoposto alla massima attenzione da parte del personale medico dell’ospedale che lo ha in cura.

Savona, ragazza morta di parto

Da quanto si apprende, la 26enne si era recata all’ospedale San Paolo di Savona per partorire e per lei si era reso necessario un taglio cesareo purtroppo non andato a buon fine. Subito dopo aver partorito il bambino, le condizione della ragazza sarebbero infatti improvvisamente peggiorate, tanto che i sanitari avrebbero provato a rianimarla per più di un’ora, ma per lei non ci sarebbe stato nulla da fare.

Ragazza morta di parto a Savona

A preoccupare sono ora anche le condizioni del neonato descritte come gravissime. Per lui è stato necessario il trasferimento dall’ospedale San Palo di Savona al nosocomio pediatrico Gaslini di Genova e, al momento, si attendono aggiornamenti da parte del personale medico che lo ha in cura.

Morta dopo il parto ragazza 26enne a Savona

Non sono note le cause del decesso della neomamma di 26 anni, ma per fare chiarezza sull’accaduto l’Asl 2 ha inviato una segnalazione alla procura.