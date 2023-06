Saype e Swatch: due installazioni in Kenya e il sogno spaziale

Milano, 5 giu. (askanews) – Un artista, due bambini, il sogno di andare nello spazio. Swatch ha commissionato a Saype la creazione di due opere di land art ispirate alla collezione Bioceramic MoonSwatch, che sono state realizzate in Kenya intervenendo direttamente sul terreno con due affreschi giganteschi dipinti con un materiale interamente biosostenibile, inventato dallo stesso artista francese.

“I bambini – ha detto Saype – non si chiedono cosa sia possibile e cosa no: provano, tentano, sognano. È ciò che faccio anch’io, e che ho cercato di mettere in questo progetto”.

Osservate dall’alto, le figure dei due bambini si guardano, in qualche modo si scambiano reciprocamente il sogno che nasce guardando il cielo. E la dimensione dell’immaginazione è vasta come quella delle due opere che insieme coprono una superficie di oltre 13mila mq. Ma soprattutto, quello che colpisce, è la prospettiva, che fa apparire i due bambini in piedi, tesi – sia come personaggi, sia come affreschi – verso l’alto. Per Swatch si tratta di una nuova avventura nel mondo dell’arte contemporanea, spazio nel quale il brand di orologi si muove con stile ormai da anni. In questo caso appoggiandosi anche all’immaginario spaziale del ricercatissimo Moon-Swatch realizzato in collaborazione con Omega.