Sbanda e finisce fuori strada con l’auto: morto nel canale pieno d’acqua

Terribile tragedia nel Goriziano, nel pomeriggio di domenica 4 dicembre. Un automobilista è tragicamente morto dopo essere finito con la sua auto in un canale che costeggia la carreggiata a Monfalcone. Il dramma si è consumato nelle prime ore del pomeriggio, all’incrocio tra Strada della Grappetta, nel territorio comunale di Staranzano, e Via del Brancolo, in prossimità di Marina Julia, a Monfalcone.

Per motivi da accertare, la sua automobile ha improvvisamente sbandato a poche centinaia di metri dal ponte sul Brancolo, è uscita dalla carreggiata ed è caduta nel canale pieno d’acqua, dove si è capovolta.

I soccorsi sono stati inutili

I tentativi di soccorso dei medici del 118 sono stati del tutto inutili. Dopo l’allarme lanciato con una chiamata al 112, sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza e i vigili del fuoco, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I pompieri del Comando di Gorizia hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo dell’auto, insieme al personale sanitario. Vista la gravità della situazione, la centrale operativa aveva allertato anche l’elisoccorso per un trasporto immediato in ospedale ma i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso. La vittima si chiamava Sergio Brisa, aveva 57 anni e viveva a Romans d’Isonzo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. Il conducente potrebbe aver avuto un malore.