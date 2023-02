Sbanda in scooter: morto 21enne

Sbanda in scooter: morto 21enne

Sbanda in scooter: morto 21enne

Come atleta dilettante quel ragazzo aveva giocato nelle giovanili del Novoli e nella Cattolica Virtus, poi a Doccia, sbanda in scooter: morto 21enne

Sbanda in scooter: morto 21enne, l’ex calciatore Nicholas Falcioli è tragicamente deceduto domenica in via delle Panche a Firenze.

I media spiegano che Nicholas era cresciuto nel Novoli e nella Cattolica Virtus. Secondo una sommaria ricostruzione dell’accaduto il 21enne era in sella al suo scooter quandoha perso il controllo del mezzo ed è finito con violenza contro un palo dell’illuminazione nei pressi della Misericordia di Rifredi.

Sbanda in scooter: morto 21enne

Il giovane è stato immediatamente soccorso da una unità del 118 e ricoverato all’ospedale di Careggi, ma purtroppo è spirato ieri, 20 febbraio ed i suoi familiari, secondo quanto si legge, avrebbero dato il consenso alla donazione degli organi.

La vittima era un giovane ben voluto da tutti che lavorava con il compagno di sua madre dopo aver inseguito per anni e con bravura il sogno di giocare a calcio. Come calciatore aveva giocato giovanili del Novoli e nella Cattolica Virtus, poi a Doccia. Ancora: era passato in team dell’Aglianese, poi nell’Antella e nel Prato 2000, prima di rinunciare a quel sogno e mettersi a lavorare.

Il ricordo della Polisportiva Novoli

La Nuova Polisportiva Novoli Asd ha voluto lasciare un ricordo del giovane: “Una notizia tragica che ci ha scosso tremendamente. A causa di un terribile incidente ci ha lasciato Nicholas Faccioli, ragazzo nato nel 2001 e che in passato aveva vestito la maglia del Novoli. Il presidente Roberto Travagli, il direttore generale Stefano Rossi e tutta la Nuova Polisportiva Novoli si stringono attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore e tristezza“.