Sbarca a Firenze la scuola di coding del network mondiale “42”

Firenze, 5 feb. (askanews) – Nessun professore, nessun titolo di studio richiesto, nessuna lezione tradizionale: basterà soltanto imparare a nuotare tra i codici digitali. Dopo l apertura a Roma sbarca a Firenze la scuola di coding del network internazionale “42” e nasce grazie a Fondazione Cassa Risparmio Firenze e università Luiss Guido Carli. Raccontano il progetto Giovanni Lo Storto, direttore generale Luiss e Luigi Salvadori, presidente fondazione CR Firenze.

“Il network 42 è un network internazionale di scuole di coding – spiega Giovanni Lo Storto -, abbiamo avuto contatti alcuni anni fa e intuimmo immediatamente che poteva essere una grande occasione per la nostra università e per il Paese avviare un progetto che potesse mettere in condizione ragazze e ragazzi, che avevano voglia di confrontarsi con la sfida del coding, della programmazione, di avere competenze per poter essere interessanti per il mondo del lavoro e per il mondo delle start up.

Il network ha raggiunto 42 campus nel mondo in 25 paesi diversi, sono decine di migliaia di ragazzi che per tre anni frequentano una scuola molto particolare, non c è alcun professore, non si paga la retta, c è un metodo di apprendimento collaborativo anziché competitivo, non è richiesto titolo di studio e non lo rilascia, ma mette in condizione studenti e studentesse di apprendere come creare codici, programmi, con lo strumento del coding: è una delle urgenze per le imprese, per la Pubblica amministrazione, avere persone che hanno dimestichezza con un linguaggio nuovo”.

“In Italia abbiamo un problema enorme con la categoria dei cosiddetti neet ragazzi che non stanno studiando e non stanno lavorando e sono, lo ricordava il governatore di Banca d Italia, uno su quattro: è un numero enorme”, prosegue Lo Storto. “Questo tipo di ragazzi sono i primi che hanno risposto all opportunità di “42”, abbiamo avuto 500 mila accessi al sito”.

“Siamo fieri ed onorati di essere il secondo step per scuola 42 – sottolinea Luigi Salvadori – è una scuola estremamente innovativa e tecnologica, è quindi una grande finestra della città nei confronti della modernità, del futuro e dei giovani non solo della città, della regione e della nazione, ma di tutto il mondo: questo è un modo di attirare dei giovani per portarli ad avere un know-how di professione che è estremamente importante per tutte le aziende che guardano al futuro.