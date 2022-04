Sbarca in Italia la piattaforma di investimento Scalable Capital

Milano, 20 apr. (askanews) – Arriva in Italia Scalable Capital, la piattaforma di investimento digitale leader in Europa. Da oggi gli investitori italiani potranno fare trading con la fintech senza commissioni, scegliendo tra azioni, ETF, fondi comuni e le principali criptovalute.

“Quello italiano è un mercato strategico e dal potenziale enorme per Scalable”, ha spiegato Alessandro Saldutti, studi alla Bocconi, un passato in Goldman Sachs, occupandosi della gestione patrimoniale per clienti privati d’alto profilo, e ora Head of Italy di Scalable Capital: “Gli italiani sono un popolo di risparmiatori: più di 1700 miliardi depositati su conti correnti e conti deposito che rendono pressoché zero.

Ma non sono un popolo di investitori. Ora questo sta cambiando a causa dell’inflazione, che si sta mangiando i risparmi, dell’educazione finanziaria, che sta aumentando, e del sistema pensionistico, che è una bomba a orologeria. Ora gli italiani stanno iniziando ad investire e da qui il potenziale enorme che noi vediamo”, ha spiegato.

Ma quali sono le opportunità che si aprono per i risparmiatori italiani con l’arrivo di Scalable Capital? “I clienti possono sia prendere le decisioni di investimento da sé investendo in azioni, cripto, Etf, fondi in maniera semplice, regolata e sicura, attraverso borse europee.

Oppure possono scegliere di affidare i propri risparmi ai professionisti di Scalable che sviluppano un portafoglio dedicato di investimento per loro”, ha sottolineato.

Partita dalla Germania nel 2014, Scalable Capital ha sviluppato con rapidità il suo piano di espansione in Europa: la piattaforma è già presente in Spagna, Francia, Regno Unito e Austria. E da oggi anche in Italia.

“Ad oggi più di 500mila famiglie affidano i propri risparmi a Scalable, che significa circa sei miliardi di euro gestiti. Dove ci vediamo fra cinque, sei anni? A 90, 100 miliardi in gestione”. Un piano ambizioso che segue il trend di crescita tenuto in questi anni da Scalable Capital.