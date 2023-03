Numeri difficili da gestire per la macchina dei soccorsi, sbarco autonomo al porto di Roccella Jonica, in nottata arrivano circa 650 migranti

Anche la Calabria è ormai terra di approdo e c’è stato uno sbarco autonomo al porto di Roccella Jonica, in nottata arrivano circa 650 migranti. Da quanto si apprende si tratta del quarto episodio in quattro giorni e i numeri dell’attracco calabrese sono spaventosi. Gli sbarchi autonomi, quelli in cui non c’è la regia degli scafisti, sono infatti ripresi ed è emergenza senza fine al porto di Roccella Jonica.

Sbarco autonomo a Roccella Jonica

Lo spot è infatti meta di arrivo per quasi mille migranti in pochissime ore. I media territoriali sono stati chiari: dopo lo sbarco “di 311 persone avvenuto nel pomeriggio di ieri, a seguito di un salvataggio effettuato dalla Guardia Costiera, – con a bordo dell’imbarcazione anche il cadavere di un uomo – questa notte circa 650 migranti sono arrivati autonomamente nello scalo portuale a bordo di un peschereccio”. E si viene a sapere che si sarebbe trattato del quarto arrivo in quattro giorni, “con numeri difficili da gestire per la macchina dei soccorsi”.

Capienza a 250, effettivi più del doppio

A Roccella è operativa una una struttura di prima accoglienza, quella allestita al porto delle Grazie, che può ospitare circa 250 persone. Attualmente la capienza dello spot è stata superata di più del doppio delle persone e le condizioni di salute di quelle ospitate potrebbero trarre pregiudizio da questa situazione.