Sbarra (Cisl): tavoli con governo importanti, non sono finti

Rimini, 21 ago. (askanews) -“La Cisl è abituata a partecipare agli incontri in maniera costruttiva, guardando al merito e ai contenuti. Dovessi accorgermi che sono riunioni falsate, finte, o perdita di tempo non mi presenterei”. Lo ha detto il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, a una conferenza stampa al Meeting di Rimini, rispondendo al segretario della Cgil Landini per il quale gli incontri con il governo sono “finti”.

“Penso che siano incontri che ci aiutano ad andare al cuore delle nostre elaborazioni e proposte – ha aggiunto Sbarra -. Poi arriverà il tempo dove tireremo le somme, ma penso che l’interlocuzione deve essere sempre rispettata, anche se si parte da posizioni distanti e diverse. Gli incontri sono importanti.

Abbiamo manifestato e ci siamo mobilitati per chiedere al governo di avviare un confronto, io adesso resto inchiodato e incatenato a quei tavoli, poi arriverà il momento della verifica”.