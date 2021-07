Scaffali vuoti a Londra, effetto “pingdemic” da Covid

Milano, 22 lug. (askanews) – Immagini dall’interno dei supermercati londinesi, dove gli scaffali sono pieni a metà mentre grande distribuzione e fornitori britannici avvertono di possibili carenze alimentari a causa dell’autoisolamento del personale. Soprannominato “pingdemic” dall’app del telefono utilizzata per contattare le persone entrate in contatto con un positivo al Covid e che hanno bisogno di autoisolarsi e a non andare al lavoro, ora sta diventando una vera e propria crisi che tocca vari settori dell’economia.