Scala: Fratoianni, 'grido 'viva Italia antifascista' omaggio a Costituzione'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "In un tempio della cultura cosi prestigioso come La Scala, mi auguro davvero che nessuno si sia sentito offeso in quel teatro dal grido viva l’Italia antifascista. Perché quel grido è l’omaggio alla nostra religione civile, alla Costituzione Repubblicana. E quel grido non è assolutamente fuori posto alla Scala". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra a Metropolis su Repubblica.it