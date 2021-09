Scala il Cervino in 4 ore a 11 anni e stabilisce un nuovo record: la storia di Federico

A soli 11 anni, Federico Tomasi ha scalato il Cervino insieme alla sua guida Matteo passando per il versante italiano: "Ora penso al Monviso".

Federico Tomasi ha stabilito un nuovo record: a soli 11 anni è il più giovane alpinista ad aver scalato i 4mila e 478 metri del Cervino, eguagliando quanto fatto l’anno precedente dallo scozzese Jules Molyneaux.

Federico e la scalata al Cervino a soli 11 anni: il 14 settembre ha raggiunto la vetta dal versante italiano

In realtà, Federico ha addirittura migliorato il primato di Jules: è salito infatti in vetta dal versante italiano, considerato più difficile di quello svizzero.

Al di là dell’inesistente rivalità tra i due straordinari ragazzini, rimane la grande impresa di entrambi. Programmata da Federico addirittura due anni prima, quando aveva annunciato al padre, in cima alla Rognosa di Sestriere: “Scalerò il Monviso e il Cervino”. Per mantenere metà di questa promessa, lo studente di Beinasco, che frequenta la seconda media, ha saltato i primi due giorni di scuola.

Le previsioni meteo indicavano infatti martedì 14 settembre come giornata ideale per scalare.

Federico e la scalata al Cervino a soli 11 anni: “Una guida professionista gli ha insegnato i segreti della montagna”

Federico è salito sul Cervino insieme a Matteo, una guida arrivata appositamente dal Trentino. La passione per la montagna Federico l’ha ereditata da papà Fabio, che ha dichiarato: “Sul Cervino non si può improvvisare, serve una preparazione adeguata e tutto è stato fatto in sicurezza.

Ma lui è andato ben oltre il mio livello. Per questo è stato seguito da una guida professionista che gli ha insegnato i segreti e le insidie delle montagne”.

Federico e la scalata al Cervino a soli 11 anni: “Penso già al Monviso”

La salita di Federico e Matteo è durata quattro ore. I due hanno dormito alla Capanna Carrel, un rifugio senza riscaldamento, e si sono svegliati con -3°, il buio e infine l’alba sulla vetta.

Alle 16 sono tornati a Cervinia. “Ho avuto paura di non farcela. Poi la guida mi ha fatto rifiatare e ho trovato il mio passo. In discesa, invece, sono caduti dei sassi. Mi sono spaventato, ma adesso già penso al Monviso“, ha detto Federico a Fabio, che si è detto “davvero orgoglioso di essere suo padre“.

Leggi anche: Ragazza di 21 anni uccisa a colpi di pistola a Montecchio Maggiore: l’assassino è in fuga

Leggi anche: Coronavirus, bilancio del 15 settembre 2021: 4.830 nuovi casi e 73 morti in più