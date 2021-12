Scala: Spada (Assolombarda) 'Prima momento emozionante, ora speriamo in tante altre Prime'

Milano, 8 dic. (Adnkronos) – ''Sicuramente c'e' stata una forte emozione perche la prima della Scala mancava da due anni e normale. Sicuramente il cinema e i teatri hanno aperto da più tempo, ma per la scala e stata un emozione assoluta''.

Così Alessandro Spada, presidente di Assolombarda interviene il giorno dopo la prima della Scala che ha visto volti dell' industria, della finanza, dello spettacolo e della cultura assistere a Macbeth di Giuseppe Verdi.

''Ci siamo ripresi un po' di normalità -dice all'Adnkronos- speriamo di riuscire a mantenerla. Io spero che sia la Prima di tante prime e si arrivi a considerare la pandemia come una parentesi. Per ora godiamoci la riapertura della Scala che tra le altre cose ha fatto lavorare i giovani, ben rappresantati all'interno degli attori andati in scena''.