Scalapay, boom per acquisti di vacanze a rate: +75% sul 2023

Milano, 10 ott. (askanews) – Nuovo record nella vendita a rate di pacchetti vacanza per Scalapay: oltre 200mila, con un +75% di transato sul 2023, e +9% di scontrino medio. Dopo l’accordo di partnership tecnologica con Adyen, la piattaforma del “Buy Now, Pay Later” nell’estate 2024 è andata oltre le previsioni. “Scalapay – ha spiegato ad askanews Matteo Ciccalè, Vice President Strategic Growth di Scalapay – ha visto nel 2024 un grande successo di tutto quello che è il mondo legato al benessere della persona. Il mondo dei viaggi in particolare ha visto una crescita del 75% in termini di transato e pensiamo che rendere più sostenibile quello che è il pagamento di un servizio volto a migliorare la qualità della vita è in linea con quello che è il trend di mercato. Le persone cercano sempre di più di migliorare il proprio benessere dopo un anno difficile e le vacanze al netto dell’inflazione sono sempre più care. In questo Scalapay è una risposta a quello che è il caro vita e in generale quello che è l’appiattimento dei salari negli ultimi vent anni in Italia”.

L’idea di fondo è, anche in condizioni economiche non facili, quella di permettere alle persone, attraverso i pagamenti rateali senza interessi, di non rinunciare alla qualità.

“La nostra missione – ha aggiunto il vicepresidente – è quella di sostenere i consumi dei nostri consumatori, non solo andando a concedere un credito, ma permettendo loro di continuare ad acquistare quella qualità che è così importante in questi giorni. Scalapay è una risposta a questo, permette sia alle aziende che vendono prodotti che hanno un pricing dettato dalla qualità e anche ai consumatori di accedere a una qualità in maniera più sostenibile, dilazionando quello che è un pagamento e quindi andando a potersi a concedere anche delle esperienze, per esempio, come quello che è un viaggio, anche nello stesso mese in cui magari ha ricevuto una bolletta dell’elettricità molto alta a causa dell’aria condizionata”.

Scalapay ha inoltre sviluppato una nuova linea di business Marketing Affiliation e co-branding, in cui agisce come agenzia e canale di marketing per promuovere i servizi dei travel partner alla propria community, grazie ai quali brand come Alpitour, SiVola, Grimaldi Lines e Noleggiare hanno acquisito visibilità e clienti grazie alla fintech. Che vanta 7 milioni di consumatori online e offline, altamente profilati per comportamenti di acquisto e modelli predittivi di spesa.

“Abbiamo creato, tramite i nostri asset comunicativi che sono per esempio la nostra app, il nostro sito web, i nostri canali social, piuttosto che newsletter e push notification, un incontro tra domanda e offerta – ha concluso Ciccalè – andando a creare dei messaggi personalizzati che vanno incontro proprio a quella mamma che ha avuto il bambino un anno fa per potersi concedere una vacanza insieme al figlio in uno dei villaggi che le offriamo. Quello che vogliamo fare è rendere questi momenti ripetibili durante l’anno ed è per questo che siamo in questo mondo”.

Per continuare a dialogare con il turismo, Scalapay sarà presente anche a TTG Travel Experience 2024 di Rimini.