Scalfarotto sulla lite nel Terzo Polo: "Calenda frettoloso"

Nel novero delle molte analisi politiche sulla lite nel Terzo Polo Ivan Scalfarotto ha indicato di chi sarebbe stata colpa: “Carlo Calenda frettoloso”. Il renziano mette le cose in chiaro su chi avrebbe davvero fatto saltare l’accordo e lo dice in onda su La7. “È una cosa che Carlo Calenda voleva che si facesse di fretta, mentre noi credevamo che servisse più tempo”.

Scalfarotto sul Terzo Polo: “Calenda frettoloso”

E ancora: “Ogni volta che due entità si uniscono ci vuole del tempo per far funzionare le cose. Ora il progetto è stato fatto saltare improvvisamente”. Poi Scalfarotto ha precisato che “Renzi ci aveva creduto molto, tanto da farsi da parte per lasciare la leadership” al capo di Azione, fatto questo che “ha stupido molti vista la personalità prorompente”. Per Scalfarotto Matteo Renzi “è uno che quando parla in Senato l’aula tace e Calenda non poteva aspettarsi certo che sparisse dalla circolazione, si chiudesse in convento o andasse in esilio”.

La stoccata: “Tenere insieme la famiglia”

E in chiosa velenosa: “Se ti assumi la responsabilità di prendere il comando di una famiglia, poi devi essere quello che la tiene insieme”. Ha precisato infine l’esponente di Italia Viva: “Io prima di entrare in politica ho fatto il dirigente di azienda, e per me i dirigenti sono quelli che chiudono le trattative, negoziando anche duramente. Ma non fanno saltare il tavolo”.