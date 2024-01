Scalo Milano: nel 2023 crescita a doppia cifra, 2024 partito bene

Locate Triulzi, 16 gen. (askanews) – Il 2023 per Scalo Milano Outlet & More si è chiuso con un bilancio positivo a livello sia di crescita del fatturato aggregato, +15%, sia dei visitatori, + 12%. Numeri che per l’outlet alle porte di Milano si uniscono a un significativo aumento dei turisti, soprattutto extra Ue.

“Per Scalo Milano Outlet & More – ha detto ad askanews Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More – è stato un anno molto positivo, stante il contesto macroeconomico della seconda parte dell’anno, difficile e complicato a causa soprattutto di inflazione, guerra. Abbiamo chiuso l’anno con una crescita a doppia cifra e con 3.800.000 visitatori, quindi siamo molto soddisfatti. L’anno si è chiuso molto bene anche a livello di fatturato e scontrino medio”.

Tendenza che si sta consolidando anche a inizio 2024, pure con il traino di una nuova campagna di saldi, partiti a inizio gennaio. “Questi saldi sono iniziati molto bene in linea come si è chiuso l’anno – ha aggiunto l’ad – quindi anche queste prime due settimane di saldi ci confortano molto. La crescita, ancora una volta, sia dei visitatori sia del fatturato, è a doppia cifra, ma quello che ci conforta molto è che lo scontrino medio sta crescendo in maniera importante, anch’esso a doppia cifra”.

Nello specifico l’anno nuovo sta facendo registrare una crescita della spesa media per cliente pari a +12,5% rispetto al 2022 e una crescita del fatturato aggregato del +18,5% con il segmento del fashion tra i comparti con le migliori performance. Da qui poi si guarda al prossimo futuro: “Quest’anno abbiamo obiettivi molto ambiziosi – ha concluso Davide Lardera – sia in termini di consolidamento di quanto abbiamo già fatto in questi ultimi cinque anni, siamo molto concentrati ovviamente sull’apertura dell’ampliamento che avverrà tra fine giugno e settembre. Per fine anno mi piacerebbe vederlo aperto con un buon numero di brand premium e lusso al suo interno e con delle buone crescite a doppia cifra sia sulla parte consolidata sia buone cifre su quello che sarà l’ampliamento, di cui non abbiamo uno storico”.

Nell’attesa della nuove 32 unità di vendita, che genereranno oltre 300 posti di lavoro, gli ultimi mesi hanno visto l’arrivo a Scalo Milano di nuovi brand come Rossignol o Brooks Brothers oltre che l’offerta di nuovi servizi per i clienti come la hospitality lounge.