Scalo Milano Outlet & More risponde all'evoluzione

Milano, 21 mar. (askanews) – Scalo Milano Outlet & More è pronto a crescere. Una nuova fase di sviluppo per il villaggio del Gruppo Lonati. Verranno inaugurati 30 nuovi punti vendita che andranno a generare oltre 300 posti di lavoro. Anche nuovi locali destinati al co-working per Scalo Milano Outlet & More. Un nuovo servizio che si andrà ad aggiungere alla già ricca offerta presente nell’outlet. Scalo Milano Outlet & More si conferma sempre attento al rispondere all’evoluzione del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori e allo stesso tempo con un occhio di riguardo verso i valori culturali e sociali della comunità della città di Milano grazie le partnership con Triennale Milano, in cui si è svolta la conferenza del lancio del piano, Olimpia Milano e Blue Note. Di questo e molto altro ne ha parlato l’Ad di Scalo Milano Outlet & More Davide Lardera. “È un progetto che nasce su tre fasi molto complicate. Oggi siamo arrivati all’ultima fase che prevederà oltre 30 negozi per un investimento di circa 40 milioni. Oggi la presenza di Scalo Milano ha portato grandissimi benefici”. Il nuovo piano di sviluppo è stato presentato nella conferenza stampa di martedì 21 marzo alla presenza del Gruppo Lonati, l’Ad di Scalo Milano Outlet & More Lardera e le cariche amministrative del Comune di Milano.

