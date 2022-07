Scamarcio, la sorpresa di Benedetta Porcaroli a Sanremo: la storia d'amore procede a gonfie vele.

La storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli procede a gonfie vele. I due non amano troppo i riflettori, ma i paparazzi sono comunque riusciti ad immortalare l’ultima sorpresa che la giovane attrice ha fatto al suo compagno.

Scamarcio: la sorpresa di Benedetta Porcaroli

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non amano finire al centro della cronaca rosa, ma quando sono insieme è difficile che non abbiano i paparazzi al seguito. I due attori cercano di muoversi nell’anonimato, ma non sempre è possibile. Nelle ultime settimane, ad esempio, Riccardo di trovava a Sanremo per girare il film 2Win, una produzione internazionale sul mondo del rally, e Benedetta gli ha fatto una bella sorpresa.

Senza dirgli nulla, ha approfittato di un ‘buco’ di lavoro e l’ha raggiunto in Liguria.

Benedetta sorprende Scamarcio

I paparazzi del settimanale Nuovo li hanno pizzicati insieme a Sanremo, località dove Benedetta non era attesa. Riccardo, dopo l’arrivo della sua amata, è apparso più sereno. Nelle fotografie pubblicate dalla rivista, infatti, i due piccioncini appaiono innamorati come non mai, mentre si baciano e accarezzano con la speranza di non essere visti.

Scamarcio e Benedetta: dopo Sanremo, è la volta di Civitavecchia

Dopo aver lasciato Sanremo, Scamarcio e Benedetta si sono recati a Civitavecchia, dove si sono concessi una cena presso il noto ristorante Da Vitale. Anche se poco inclini ai flash, gli attori hanno posato per un selfie con il titolare del locale. La storia d’amore tra la Porcaroli e Riccardo, nonostante i 18 anni di differenza d’età, procede a gonfie vele.

L’attore ha 42 anni ed è papà di una bambina, la piccola Emily, nata nel 2020 dall’ex compagna Angharad Wood. I due si sono lasciati proprio quando Scamarcio ha conosciuto e perso la testa per Benedetta.