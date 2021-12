L'idea di scambiare la casa per Natale è diventata un nuovo trend su TikTok e ricorda moltissimo il film "L'amore non va in vacanza".

L’idea di scambiare la casa per Natale è diventata un nuovo trend su TikTok e ricorda moltissimo il film “L’amore non va in vacanza“, con Cameron Diaz e Kate Winslet.

Scambio case per Natale su TikTok: il nuovo trend come in “L’amore non va in vacanza”

“L’amore non va in vacanza” è un film scritto e diretto da Nancy Meyers, del 2006. Nel corso degli anni è diventato un vero e proprio classico nel periodo delle feste. Cameron Diaz e Kate Winslet sono le protagoniste, due donne con il cuore infranto che decidono di scambiarsi le loro case per Natale. La prima, americana, vola nel Surrey per godersi la tranquillità della campagna inglese, mentre l’altra arriverà nella lussuosa dimora di Los Angeles.

Da quel momento la loro vita cambia completamente. Un’avventura romantica di grande successo, ma in questo caso l’amore non c’entra, anche se l’idea che hanno avuto gli utenti di TikTok è la stessa.

Scambio case per Natale su TikTok: la ragazza che ha iniziato

Questi due anni di pandemia hanno sicuramente aumentato la noia e la nostalgia per i lunghi viaggi. TikTok, però, dona la possibilità di interagire con tantissimi utenti.

La ragazza che ha lanciato il trend è Grace Gagnon e non ha avuto un motivo preciso per farlo. Ispirata ad uno dei suoi film preferiti, la 25enne ha proposto uno scambio di case per le feste. Offre il suo piccolo appartamento di Boston per una casa in Inghilterra. “Solo veri interessati” ha specificato la ragazza, aggiungendo che ci sono punti bonus per chi ha un fratello single e sexy (nel film è Jude Law).

Hanno risposto tantissimi utenti, non solo per offrire case in Inghilterra, ma anche Irlanda, Scozia e Spagna. La ragazza si è presa del tempo per valutare le proposte e poi ha scelto, senza ancora rendere pubblica la destinazione.

Scambio case per Natale su TikTok: il trend

L’iniziativa ha avuto così tanto successo che molti altri tiktoker hanno deciso di provare a fare la stessa proposta. In offerta ci sono appartamenti negli Stati Uniti e cottage in Inghilterra, proprio come nel film. C’è anche chi propone case in Australia, Canada o Irlanda. Queste offerte stanno ottenendo un incredibile successo e molte persone sperano di intraprendere delle nuove avventure.