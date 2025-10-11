Scambio di prigionieri atteso a Gaza mentre Trump interviene

Un momento cruciale si sta avvicinando nel conflitto di Gaza, poiché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’imminente scambio di prigionieri tra Hamas e Israele. Durante una recente conferenza stampa, Trump ha rivelato che lunedì verranno rilasciati 20 israeliani vivi e i corpi di 28 altri che sono deceduti in cattività.

Questo scambio fa parte di un accordo di cessate il fuoco supportato dagli Stati Uniti.

Dettagli dell’accordo di cessate il fuoco

La notizia è emersa da un briefing tenuto alla Casa Bianca, dove il presidente ha descritto il lunedì come un giorno “importante”. Secondo l’accordo, Hamas si è impegnato a liberare tutti i 48 israeliani detenuti, sia vivi che deceduti, in cambio di circa 2.000 prigionieri palestinesi attualmente nelle carceri israeliane.

Le difficoltà nel recupero dei corpi

Trump ha menzionato che “alcuni di questi corpi vengono attualmente riesumati” e ha espresso il suo dispiacere per la situazione. Ha inoltre sottolineato che i prigionieri viventi si trovano in condizioni difficili e in luoghi la cui posizione è nota solo a pochi. L’operazione di recupero e identificazione dei resti dei prigionieri deceduti potrebbe rivelarsi complicata, secondo alcune notizie recenti, il che potrebbe influenzare l’esito dello scambio programmato per lunedì.

Il viaggio di Trump in Medio Oriente

In un tentativo di facilitare ulteriormente il processo di pace, Trump prevede di recarsi al Cairo nel fine settimana e di tenere un discorso presso la Knesset israeliana. La sua intenzione è di rafforzare il supporto per l’accordo di cessate il fuoco e per i successivi sviluppi nella regione. La conferma del cessate il fuoco da parte del governo israeliano avvenuta venerdì mattina ha segnato l’inizio del ritiro delle truppe israeliane da determinate aree di Gaza.

Le prospettive future per Gaza

Con il ritorno dei palestinesi nelle loro case distrutte dalla guerra, rimangono molte incertezze riguardo al futuro di Gaza e ai piani per uno stato palestinese. Tuttavia, Trump ha mantenuto un tono ottimista, affermando che sia Hamas che Israele sono “stanchi di combattere” e che esiste un consenso su molti aspetti dell’accordo. “Le questioni più dettagliate saranno discusse e risolte”, ha aggiunto, suggerendo che un ambiente favorevole in Egitto potrebbe facilitare i colloqui di pace.

Supporto internazionale per la pace

Il presidente americano si è mostrato soddisfatto del sostegno ricevuto per il suo piano di pace da parte di diverse nazioni, inclusi membri dell’Unione Europea, l’Iran e la Russia. Ha affermato che l’accordo di cessate il fuoco non è limitato a Gaza, ma rappresenta un passo significativo verso la pace in tutto il Medio Oriente. “Questa è una pace bella, e la stiamo costruendo insieme”, ha dichiarato Trump, enfatizzando l’importanza di un’azione collettiva per raggiungere stabilità nella regione.