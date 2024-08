Scambio prigionieri con Russia, Scholz si difende: "Decisione giusta"

Roma, 2 ago. (askanews) – È stata una “decisione giusta” quella di liberare il killer russo condannato all’ergastolo Wadim Krasikov per l’uccisione di un separatista ceceno a Berlino nel 2019, nell’importante scambio di prigionieri avvenuto tra Russia e Paesi Occidentali. Lo ha detto ai giornalisti il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo avere accolto a porte chiuse un gruppo di prigionieri liberati al loro arrivo all’aeroporto di Colonia e provenienti da Ankara.

“Credo che questa sia la decisione giusta. E se potevano esserci dei dubbi, se ne andranno dopo aver parlato con coloro che ora sono liberi. Siamo una società che si caratterizza per il suo umanesimo, per l’idea della libertà dell’individuo, della democrazia. E coloro che devono temere per la propria vita perché si sono battuti per la democrazia e la libertà possono contare anche sulla protezione degli altri”.