Scampia: Bonelli, 'urgente investire in periferie, da Pnrr cancellati 6 mld di euro'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "Il nostro cordoglio per il disastro accaduto a Scampia: due morti, tanti feriti, tra cui moltissimi bambini. Questo è ciò che non vorremmo mai vedere, ma questo dramma ripropone l'urgenza di investire nelle periferie del nostro paese, abbandonate dalla politica e dai bilanci dello Stato. Circa un anno fa, dai fondi del Pnrr, sono stati tagliati quasi sei miliardi di euro destinati alla rigenerazione urbana, tra cui Scampia, lo Zen a Palermo e molte altre periferie italiane. La politica deve scegliere da che parte stare. Noi vogliamo investire nelle periferie, nelle vere infrastrutture utili dal punto di vista sociale. Le periferie sono dimenticate, e questo dramma ripropone con forza l'urgenza di investire in quei luoghi abbandonati”. Così il deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli.