Scandali politici: ex-primo ministro e consorte di Yoon Suk-yeol sotto accusa

Il 27 ottobre 2023 segna una data cruciale per la Corea del Sud, un paese già scosso da tensioni politiche. Nella bufera, troviamo l’ex-primo ministro Han Duck-soo e la moglie dell’ex-presidente Yoon Suk-yeol, Kim Keon-hee, entrambi accusati di gravi reati in procedimenti distinti. Le accuse variano dalla corruzione all’abuso di potere, un vero e proprio terremoto in un contesto politico già instabile.

Ma cosa significa tutto ciò per il futuro del paese?

Dettagli delle accuse e degli arresti

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Yonhap, Han, 76 anni, ha ricevuto accuse pesanti: sarebbe stato complice nell’imporre la legge marziale su ordine del suo ex superiore, Yoon Suk-yeol, durante un periodo di crisi politica lo scorso anno. Tra le accuse si annoverano anche la falsa testimonianza e la falsificazione di documenti ufficiali. Le indagini su Han, condotte da una squadra di procuratori speciali, sono state avviate settimane fa, a dimostrazione della serietà della situazione.

Nel frattempo, la moglie di Yoon, Kim Keon-hee, è nel mirino per presunti schemi di corruzione legati a manipolazioni azionarie e accettazione di regali dall’Unification Church, un’organizzazione controversa. I legali di Kim hanno subito negato le accuse, definendo le notizie sui presunti regali come pura speculazione. Ma chi ci guadagna davvero da questi scandali?

Il ruolo di Han Duck-soo e le sue dichiarazioni

Nel corso di una conferenza stampa, il procuratore speciale Park Ji-young ha messo in evidenza il ruolo centrale di Han nel tentativo di legittimare la dichiarazione di legge marziale. Park ha affermato che Han, in quanto ufficiale di massima carica, avrebbe potuto fermare l’operazione, ma ha cercato di sostenere il decreto di Yoon durante una riunione del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, Han ha sempre dichiarato di aver espresso dissenso riguardo al piano di legge marziale.

Attualmente, sia Han che Kim sono in custodia e in attesa di processo. L’ex-presidente Yoon, per il suo tentativo di instaurare un regime militare, è accusato di insurrezione, un’accusa che ha già scatenato una serie di scandali che hanno colpito la sua amministrazione e il suo partito, il People Power Party (PPP).

Contesto politico e le conseguenze

Negli ultimi anni, la scena politica sudcoreana è stata segnata da conflitti e scandali che hanno minato la reputazione di Yoon e del suo governo. La moglie di Yoon, Kim, è stata coinvolta in numerosi scandali, alcuni risalenti a oltre 15 anni fa, alimentando una crescente sfiducia verso l’amministrazione. Per non dimenticare, Yoon è stato formalmente destituito nel mese di aprile, un ulteriore colpo a una situazione già complessa.

Han Duck-soo, che ha ricoperto ruoli di responsabilità in passato, incluso quello di presidente ad interim durante una crisi, ha tentato di rilanciarsi partecipando alle elezioni presidenziali. Ma la sua corsa per il PPP è fallita. L’elezione del 3 giugno ha visto trionfare Lee Jae-myung del partito democratico liberale, noto per le sue posizioni contro la legge marziale. Cosa ci riserverà il futuro? La Corea del Sud è di fronte a una nuova era politica?