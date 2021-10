Scandalo abusi in Francia, il Papa: “È il momento della vergogna”

Città del Vaticano, 6 ott. (askanews) – “Questo è il momento della vergogna” ha detto papa Francesco, commentando il rapporto choc sugli abusi sessuali avvenuti negli ultimi settant’anni nella Chiesa francese.

“Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza e il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterli al centro delle sue preoccupazioni assicurando loro la mia preghiera.

E prego, preghiamo insieme tutti, a te Signore la gloria a noi la vergogna: questo è il momento della vergogna”.

Secondo l’indagine, commissionata da vescovi e superiori religiosi a una Commissione indipendente dalla Chiesa cattolica francese nel 2018, dopo alcuni scandali scoppiati in altri paesi, tra il 1950 e il 2002 almeno 216mila minori sono stati vittime di abusi e tra i 2.900 e 3.200 sacerdoti e religiosi sono stati coinvolti in crimini di pedofilia.

Bergoglio ha incoraggiato vescovi e superiori religiosi a compiere tutti gli sforzi necessari affinché drammi simili non si ripetano e ha invitato i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti.