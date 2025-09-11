Scandalo Baby Gang: l'arresto che sconvolge il mondo della musica

Non crederai mai a cosa è successo a Baby Gang! Arrestato per possesso di una pistola, il trapper è al centro di un'indagine inquietante che coinvolge traffico d'armi e una rete criminale.

Il mondo della musica trap è stato scosso da un evento significativo: il trapper Baby Gang, noto per il suo stile provocatorio e le sue canzoni che sfidano le autorità, è stato arrestato a Milano. Questo clamoroso arresto è il risultato di un’indagine complessa e inquietante.

Un arresto che fa rumore

Baby Gang, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre si trovava in una camera d’albergo.

Gli agenti hanno rinvenuto una pistola, portando all’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Questo arresto non è un episodio isolato, ma fa parte di un’indagine più ampia condotta dalla Procura di Lecco, che coinvolge un presunto traffico d’armi.

Il giovane trapper, in città dopo un concerto di successo con Emis Killa, si trova ora nel carcere di San Vittore. Il pubblico ministero ha evidenziato il pericolo rappresentato dal suo atteggiamento, descritto come di totale disprezzo verso le forze dell’ordine. Le perquisizioni continuano e la rete di complici sembra farsi sempre più intricata.

La rete criminale svelata

Le indagini hanno rivelato che Baby Gang non agisce da solo. Sono stati arrestati altri quattro individui legati a lui, tutti accusati di gravi reati legati alla detenzione e al traffico di armi. Tra di loro, spicca il nome di Zilbehar Hetem, un personaggio di spicco nella sua rete criminale. L’accusa è pesante: detenzione di armi da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti, con un giro d’affari stimato intorno ai 12mila euro al mese.

Le forze dell’ordine hanno scoperto nel suo appartamento ulteriori armi clandestine, confermando che le attività illecite erano più estese di quanto inizialmente si pensasse. Questo mette in luce una realtà inquietante: il mondo della musica trap è intriso di criminalità, e Baby Gang ne è uno dei protagonisti.

Il ritorno di un passato turbolento

Chi è davvero Baby Gang? Prima di questo arresto, il trapper aveva già un passato segnato da arresti e condanne, inclusa una pena di due anni e nove mesi per un episodio di sparatoria. La sua libertà era stata concessa in attesa di un affidamento ai servizi sociali, ma il suo stile di vita e le sue scelte lo hanno portato nuovamente nell’occhio del ciclone.

Il coinvolgimento in crimini di questo tipo non è una novità per il genere musicale di Baby Gang. Molti artisti del trap utilizzano la violenza e la criminalità come parte della loro immagine. Tuttavia, il futuro di Baby Gang è ora incerto, e i fan si interrogano su cosa accadrà dopo questo ennesimo scandalo.

Le indagini della Procura di Lecco sono solo all’inizio e potrebbero rivelare ulteriori colpi di scena. È fondamentale seguire l’evoluzione di questa storia, poiché il panorama musicale e sociale è in costante mutamento.