Scandalo nella polizia: rapina da 36mila euro in un appartamento

Non crederai mai a cosa hanno fatto questi agenti della polizia: una rapina in piena regola!

Immagina di essere a casa, nel tuo angolo di tranquillità, quando all’improvviso tre uomini in divisa irrompono nella tua vita. Quello che inizia come un normale controllo di polizia si trasforma in un vero e proprio incubo. È esattamente ciò che è accaduto a Roma, dove tre poliziotti sono stati arrestati per aver rubato la bellezza di 36mila euro da una cassaforte! Non crederai mai a come sia potuto succedere!

Secondo quanto riportato dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, i fatti risalgono al 27 marzo.

Gli agenti, in servizio presso il commissariato Salario Parioli, si sono presentati a casa di due innocenti cittadini, spacciandosi per autorità. Con un pretesto che fa rabbrividire, hanno intimato ai proprietari di rimanere nel soggiorno mentre, approfittando della situazione, hanno aperto la cassaforte e si sono impossessati di 35.900 euro. Ma ecco il colpo di scena: per chiudere la cassaforte, hanno utilizzato le chiavi che avevano con loro! Ma come è possibile che chi dovrebbe proteggere i cittadini si comporti in questo modo?

Nonostante la gravità dell’accaduto, la squadra mobile è riuscita a identificare rapidamente questi “malsani” rappresentanti delle forze dell’ordine. Il procuratore ha elogiato il lavoro degli investigatori, sottolineando la loro dedizione e lealtà nel garantire la giustizia nella capitale. Ma ci sono ancora molte domande senza risposta…

