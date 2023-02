Scaparro: Zingaretti, 'grazie per idea cultura come servizio pubblico'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “A Maurizio Scaparro dobbiamo un enorme grazie: per le tante meravigliose pagine di teatro che ci ha regalato come regista e come critico, e anche per un’idea di cultura come servizio pubblico aperto a tutti, fondamentale per il benessere della società....

Roma, 17 feb.

(Adnkronos) – “A Maurizio Scaparro dobbiamo un enorme grazie: per le tante meravigliose pagine di teatro che ci ha regalato come regista e come critico, e anche per un’idea di cultura come servizio pubblico aperto a tutti, fondamentale per il benessere della società. Questa visione democratica di politiche culturali, specie in un tempo come il nostro, in cui teatro e industrie creative faticano a trovare investimenti pubblici adeguati, resta un’eredità da custodire con cura e una missione decisiva per il Paese.

Alla famiglia e a tutti i suoi affetti un grandissimo abbraccio”. Così Nicola Zingaretti, deputato del Partito Democratico della commissione Cultura.