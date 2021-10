Scappa dopo l’incidente con cui aveva sfasciato un veicolo e alla polizia che lo rintraccia dopo accurate ricerche esibisce una patente falsa

Scappa dopo l’incidente e alla polizia che lo rintraccia esibisce una patente falsa: denunciato dagli agenti della Polizia Stradale di Arezzo un 35enne nigeriano che pochi giorni prima si era allontanato dopo essere stato protagonista di un brutto sinistro con ingenti danni alle vetture.

Il sinistro in questione era avvenuto fra una vettura in marcia ed un’altra in sosta. Sta di fatto che l’uomo che in quel sinistro era stato coinvolto aveva fatto perdere le sue tracce senza attendere l’arrivo dei verbalizzanti ma non aveva fatto i conti con il fiuto degli agenti.

Con quello e con un testimone che aveva fornito indicazioni utili all’individuazione del fuggitivo.

Dopo una serie di comparazioni e ricerche incrociate con gli elementi forniti dal testimone oculare i poliziotti hanno rintracciato il 35enne e lo hanno convocato.

Tuttavia l’uomo si è presentato nella mattinata di ieri, 22 ottobre, a bordo proprio dell’auto coinvolta nel sinistro. Solo che lo ha fatto “esibendo maldestramente la propria patente di guida pensando forse che nessuno si accorgesse di nulla.

Invece i minuziosi controlli dei poliziotti hanno permesso di verificare la falsità”. Assieme alla prima denuncia è quindi è scattato il sequestro del veicolo.