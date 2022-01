Scarabei in Argentina, emergenza a Santa Isabel: milioni di insetti invadono la città

A Santa Isabel, nella Pampa argentina, è emergenza insetti: milioni di scarabei hanno invaso la città a causa del caldo estremo

A Santa Isabel, nella Pampa argentina, è emergenza insetti: milioni di scarabei hanno invaso la città a causa del caldo estremo.

Argentina, a Santa Isabel impazza l’emergenza insetti: gli scarabei

A causa del caldo record di questi giorni, in Argentina, e in particolare nella città di Santa Isabel, i cittadini stanno convivendo con milioni di ospiti indesiderati: Si tratta di fiumi e fiumi di scarabei, usciti allo scoperto per infestare le strade della città.

Argentina, a Santa Isabel impazza l’emergenza insetti: l’invasione

Gli insetti hanno riempito intere piscine e le fognature e hanno anche danneggiato e sollevato la copertura di diversi tetti delle case. Questa invasione mette a rischio non solo la corretta fornitura di acqua potabile e lo smaltimento delle acque di scarico, ma anche le forniture di energia elettrica. Il sindaco, Cristian Echegaray, ha deciso di spegnere l’illuminazione pubblica, dato che i coleotteri sono attratti dalle fonti luminose, prer provare a limitarne gli spostamenti.

Argentina, a Santa Isabel impazza l’emergenza insetti: l’attacco agli edifici

La quantità di scarabei i questo momento ha provocato il danneggiamento di alcuni edifici, il capo del dipartimento di Santa Isabel ha raccontato che gli insetti hanno sollevato la copertura del tetto di un edificio della questura.