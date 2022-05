Scarafaggi in casa: come allontanarli senza veleni

Gli scarafaggi in casa, per alcune persone, sono quasi una presenza fissa. Scopriamo insieme come liberarcene in modo sicuro e naturale.

La presenza degli scarafaggi in casa è tipica di questo periodo, in tutto il Paese. Fortunatamente, esistono dei rimedi naturali, di facile utilizzo, che sono sicuri per la nostra salute e quella di eventuali animali domestici che vivono con noi, grazie ai quali allontanarli senza danneggiarli. Scopriamo insieme come funzionano.

Scarafaggi in casa

Gli scarafaggi sono particolarmente attivi la notte, ma la loro presenza può essere notata anche durante il giorno. Questi insetti tendono a colonizzare le proprietà residenziali e quelle commerciali, soprattutto se questi ambienti sono alle prese con problemi di umidità e si trovano vicino all’acqua.

Sebbene gli scarafaggi possono non arrecare danni all’uomo, in modo diretto, la loro presenza è un problema da affrontare perché questi insetti possono contaminare gli alberi o le piante, se ad esempio invadono il nostro giardino, oppure, gli alimenti secchi, se invadono le nostre case.

Scarafaggi in casa: consigli

Quando si scorge in casa la presenza anche di un solo scarafaggio, la prima cosa da fare è quella di andare alla ricerca per vedere se quella è l’unica presenza, oppure, non siamo vittime di una vera e propria colonizzazione. Che la nostra casa sia stata presa di mira da un solo scarafaggio o da più scarafaggi, in ogni caso, è bene agire immediatamente per limitare o impedire i danni.

Quando specifiche stagioni dell’anno sono alle porte, come la primavera o l’estate, che sono le stagioni in cui alcune specie di insetti si risvegliano, prendere delle precauzioni è importante. Tuttavia, anche nel caso in cui non riuscissimo, non abbiamo ragione di temere perché esistono dei rimedi naturali grazie ai quali pulire e mantenere pulite e libere per sempre le nostre case.

Scarafaggi in casa: rimedio naturale

Sigillare le fessure o le crepe sui muri, pulire e mantenere pulita la casa e mettere in pratica tutte quelle accortezze che sono necessarie per tenere lontani gli scarafaggi e tutti gli altri insetti, che sono tipici della stagione primaverile o estiva, è estremamente importante, ma potrebbe anche non essere sufficiente. In questo caso, la soluzione migliore è quella di ricorrere ad un aiuto extra, che faccia vivere bene noi, senza però danneggiare questi insetti che, seppur fastidiosi, hanno comunque diritto di vivere.

Ecopest è un repellente naturale, che si sviluppa a partire da una tecnologia avanzata che, attraverso l’emissione di ultrasuoni ad interferenza magnetica che allontanano gli scarafaggi, i roditori e moltissime altre specie di insetti dalle nostre case, mantenendole pulite e sicure per 24 ore su 24, lungo un raggio d’azione pari a 250 mq.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di mantenere Ecopest accesso per tutto il giorno e per tutta la notte. Ecopest ha un basso impatto energetico e sull’ambiente, non disturba l’uomo o gli animali domestici, poiché il suo obiettivo è, semplicemente, quello di rendere gli ambienti privati invivibili per scarafaggi, roditori e altri insetti, in generale.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un repellente naturale esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di accesso, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione a 49,90 € per due dispositivi elettronici invece di 90€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

