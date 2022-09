Scarafaggi in casa a settembre: come fare e i prodotti da usare

Avere gli scarafaggi in casa può preoccupare, ma vi sono rimedi e soluzioni naturali come un repellente a ultrasuoni che li allontana immediatamente.

Sono diversi gli ospiti non particolarmente graditi che possono giungere in casa per le cause più disparate e varie. Gli scarafaggi sono insetti non molto amati presenti un po’ ovunque nelle abitazioni. Vediamo come allontanarli da casa e le cause per cui si insinuano negli appartamenti.

Scarafaggi in casa

Avere un insetto come gli scarafaggi in casa rappresenta sicuramente un problema molto comune, oltre al disgusto che questi esseri causano. Sono molto ricorrenti nei condomini e appartamenti delle città. Capire da dove entrano è un buon metodo per evitare di ritrovarli come ospiti non graditi e cercare i rimedi adatti per scacciarli.

Possono entrare in diversi modi: dalla porta principale o anche dalla finestra. Possono giungere anche dalle porte del balcone dal momento che sono in grado di risalire i muri del condominio soprattutto se hanno una superficie molto ruvida. Si possono trovare anche nelle fessure intorno alle tubature oppure nei pressi dei cavi elettrici.

Gli scarafaggi possono trovarsi anche nel bagno accanto alla vasca o al bidet. Amano anche molto nascondersi all’interno delle casse alimentari o degli imballaggi di cartone che portiamo in casa, magari dall’esterno. In Italia si trovano due specie di scarafaggi: alcuni esemplari sono presenti nelle regioni meridionali, mentre altri in Sardegna.

Si possono allontanare da casa adottando rimedi e soluzioni adeguate che permettono di scacciarle e allontanarle definitivamente. Non sono pericolose o nocive, ma sicuramente è bene cercare di tenerle alla larga dalle cause onde evitare di trovarle un po’ ovunque.

Scarafaggi in casa: cause e consigli

La casa presenta delle condizioni e degli ambienti che sono considerati ideali che possono attirare degli insetti come gli scarafaggi nelle nostre case. Sono richiamati e attratti da particolari odori e da un clima umido. Proprio per questa ragione, è possibile trovarli in ambienti come il bagno o nelle cantine delle abitazioni.

Possono trovarsi ovunque dal momento che amano esplorare sempre luoghi nuovi e diversi. Se trovano le condizioni adatte e l’ambiente idoneo per poter vivere, possono anche prosperarsi e colonizzarsi in quei luoghi. Amano molto gli ambienti dalle temperature basse, quindi le crepe dei muri sono un luogo che amano molto.

Molti pensano che possano entrare in casa a causa di una igiene assente o una mancanza di pulizia nell’abitazione, ma non è assolutamente così. Si consiglia, però di prestare attenzione a determinati ambienti della propria casa perché gli scarafaggi potrebbero annidarsi in quei luoghi. Una pulizia maggiormente rigorosa evitando di lasciare in briciole in giro aiuta ad allontanarle.

Bisogna prestare poi attenzione alla raccolta differenziata dell’umido in maniera scrupolosa e attenta. Fondamentale sigillare i sacchetti dell’umido portandoli fuori almeno una volta al giorno in modo da tenerle alla lontana dall’abitazione. Vi sono anche rimedi naturali che sicuramente aiutano a scacciarle in modo sano.

Scarafaggi in casa: soluzione migliore

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

