Scarafaggi in casa durante le feste: come allontanarli senza veleno

Nei giorni di festa in cui si hanno ospiti e parenti a cena, dove la cucina è il luogo maggiormente frequentato, ecco che possono giungere degli insetti non molto apprezzati. Attirati dal cibo e dalle briciole, ecco che si possono trovare gli scarafaggi in casa da allontanare in modo naturale senza l’uso di pesticidi o veleni.

Scarafaggi in casa durante le feste

In questo periodo dell’anno, durante le festività, ci si potrebbe imbattere in insetti quali gli scarafaggi che giungono in casa per svariate ragioni. In primis, per il freddo proprio per via delle temperature che sono cominciate a scendere, questi insetti necessitano di un riparo in cui stare e l’abitazione, con il suo tepore, è il luogo ideale.

In questi giorni di festa in cui si hanno parenti per celebrare il Natale, ma anche amici che giungono in casa per gli auguri e portare qualche dono, bisogna prestare particolare attenzione alla loro presenza. Oltre agli ospiti come i parenti, è possibile trovare nella propria abitazione anche altri ospiti che non sono molto graditi.

Nonostante si sia giunti nella stagione invernale, questi insetti sono sempre in agguato scatenando panico e allarme. Molti pensano che questi insetti si manifestino e siano presenti soltanto in estate per via del caldo, ma non è affatto così perché il mese di dicembre è ricco di questi animaletti e si trovano un po’ ovunque.

Le briciole in casa sul pavimento, ma anche le sostanze zuccherine che si consumano nei giorni di festa, portano inevitabilmente la presenza degli scarafaggi nelle case. Con le basse temperature giungono per trovare riparo e calore per poi uscire quando iniziano a salire. La casa è il loro rifugio per proteggersi dal freddo.

Scarafaggi in casa: consigli

Con la stagione invernale, gli scarafaggi in casa giungono per trovare, non solo riparo dal freddo, ma anche alimenti e nutrizione per sopravvivere e il periodo delle feste, così ricco di cibo, è l’ambiente ideale. La cantina, la cucina e il bagno sono i luoghi in cui questi insetti tendono a nascondersi e annidarsi all’interno della casa.

Dal momento che amano molto gli avanzi del cibo, si prega di fare attenzione a non lasciare in giro briciole e raccogliere tutto, anche con l’aspirabriciole. In questo periodo dell’anno, tra pranzi e cenone, sono maggiormente attirati nelle abitazioni ed è bene anche controllare attentamente i pavimenti tenendo la cucina pulita.

Molto importante anche lavare i fornelli, il pavimento in modo che gli scarafaggi non giungano in casa. No ai piatti sporchi nel lavello, ma sarebbe meglio lavarli subito o metterli in lavastoviglie in modo che questi insetti evitino di proliferare all’interno dell’abitazione. Prestare anche attenzione alla pattumiera usando i sacchetti della spazzatura e tenerli fuori.

Infine, per evitare la loro presenza in casa si ricorda di conservare il cibo in contenitori con chiusura ermetica. Se si seguono con attenzione queste accortezze e suggerimenti, si può evitare di averli in casa e trascorrere così delle feste serene. Si consiglia anche di affidarsi a rimedi efficaci come Ecopest Home che permette di allontanarli immediatamente e naturalmente.

Scarafaggi in casa: miglior rimedio

Per allontanare in maniera efficace gli scarafaggi in casa, oltre ad avere un ambiente pulito, è bene anche aggiungere, per la propria sicurezza, anche un rimedio naturale molto utile e raccomandato per i risultati che permette di ottenere. Si tratta di Ecopest Home, un repellente tecnologico che, sfruttando l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni, impedisce l’accesso di questi esseri.

Un dispositivo molto piccolo che non ingombra, ma assolutamente comodo e pratico da usare. Funziona molto bene proprio per via degli ultrasuoni che sono del tutto inudibili all’orecchio umano e permettono di non farli avvicinare. Garantisce poi un ambiente accogliente e sereno per tutta la famiglia, salvaguardando anche gli animali domestici.

Un repellente innovativo ed economico che permette di liberarsi non solo degli scarafaggi, ma anche di altri insetti come le cimici, le formiche, compreso i topi che tendono a giungere e insediarsi in casa. Ha un raggio di azione di circa 250 metri quadrati proteggendo in maniera efficace h24. Inoltre, risulta facile da usare poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci a funzionare.

Ecopest Home è ecologico, in quanto non usa batterie, quindi non crea danni all’ambiente. È silenzioso e inodore, dal momento che, al momento dell’accensione, non causa disturbo o emana odori che possano essere nocivi. Considerato una alternativa valida a qualsiasi altro insetticida proprio perché incolume e sano.

Per ordinare questo dispositivo, bisogna soltanto collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto per la certezza di avere una formula originale ed esclusiva. Si compila il modulo con i dati personali usufruendo così dell’offerta di due dispositivi di Ecopest Home al costo di 49,90€ invece di 98 con pagamento che avviene tramite Paypal, carta di credito e contanti nella formula del contrassegno direttamente al corriere.

