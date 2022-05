Scarafaggi in casa in estate: come allontanarli

Gli scarafaggi in casa, soprattutto in estate, sono un problema comune a molte persone. Scopriamo come sbarazzarcene in modo semplice, rapido e natura

Le specie di scarafaggi sono infinite e sebbene non tutte invadono le nostre case, molte di queste specie troveranno riparo e conforto proprio in casa nostra. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come liberarsi dagli scarafaggi il prima possibile, attraverso l’utilizzo di rimedi naturali che non sono nocivi né per gli scarafaggi né per l’uomo.

Scarafaggi in casa

Alcune specie di scarafaggi sono attive tutto l’anno, ma alcune specie, molto più di altre, sono attive soprattutto nelle aree a clima caldo o umido, di notte, in particolar modo. Gli scarafaggi, in ogni caso, sono insetti difficili da catturare e difficili da allontanare ed è proprio per questo motivo che è importante capire, da un lato, come impedire che questi entrino in casa nostra, e dall’altro, come allontanarli in modo rapido e sicuro, soprattutto per la nostra salute.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause più comuni degli scarafaggi in casa, in estate, come prevenire la loro invasione e come sbarazzarcene in modo rapido e sicuro per la nostra e la loro salute.

Scarafaggi in casa: i motivi

Gli scarafaggi sono abili ad entrare nelle nostre case, anche attraverso la più piccola fessura sulla parete. La presenza degli avanzi o delle briciole di cibo seminate qua e là, l’umidità, la spazzatura in generale e il cibo degli animali domestici sono, per questi insetti, un invito ad entrare in casa nostra.

Pulire bene la casa e rimuovere anche la briciola più piccola di cibo, a volte, tuttavia, non basta. E, quando la prevenzione non è stata sufficiente, fortunatamente, ci sono altre soluzioni alle quali possiamo ricorrere per tenere casa nostra pulita, ordinata e sicura, per noi, le persone che vivono con noi e per i nostri animali domestici.

Scarafaggi in casa: rimedio naturale

L’invasione degli scarafaggi può renderci impotenti, soprattutto perché alcune specie sono davvero difficili da allontanare. Se la prevenzione, da un lato, non ha impedito l’accesso in casa nostra a questi insetti, dall’altro, fortunatamente, possiamo fare affidamento su Ecopest, il primo dispositivo tecnologico, che tiene lontani gli scarafaggi dalle nostre abitazioni e li allontana nel caso in cui questi dovessero invaderci.

Progettata sulla base di una tecnologica avanzata, Ecopest è un dispositivo tecnologico vero e proprio, che funziona semplicemente attaccandolo ad una comune presa per la corrente elettrica, attraverso l’emanazione di radiazioni di bassa frequenza, ad interferenza magnetica. In parole semplici, Ecopest ha a cuore la salute dell’uomo e anche quella degli insetti, seppur fastidiosi, rendendo a questi invivibile la nostra casa e allontanandoli all’instante.

Ecopest mantiene le vostre case pulite e sicure per 24 ore su 24, lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Il dispositivo tecnologico è studiato per tenere lontani i roditori, gli scarafaggi e moltissimi altri insetti, come mosche, formiche o zanzare.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

