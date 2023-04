Scarcerato dopo un fermo per molestie cerca di commettere uno stupro in treno

Scarcerato dopo un fermo per molestie cerca di commettere uno stupro in treno

Scarcerato dopo un fermo per molestie cerca di commettere uno stupro in treno

Uno stupro in treno dopo un arresto per molestie da cui però era stato scarcerato per decisione del Gip competente

Recidivo ed incapace almeno in teoria di controllare le sue pulsioni: un 37enne viene scarcerato dopo un fermo per molestie ma cerca di commettere uno stupro in treno. Da quanto si apprende l’uomo era stato arrestato il 15 aprile per abusi sessuali su una studentessa e sul Frecciarossa ci stava riprovando. Tanto che come scrivono i media avrebbe aggredito nuovamente una ragazza, questa volta a bordo di un treno Frecciarossa.

Scarcerato per molestie: stupro in treno

Il secondo episodio si sarebbe verificato la sera del 25 aprile e la Polizia Ferroviaria ha denunciato l’uomo per tentata violenza sessuale. Il verbale degli agenti spiega che “intorno alle 22, mentre il treno stava percorrendo il tratto tra Riccione e Rimini in direzione di Bologna, un 37enne si è avvicinato a una donna di trent’anni e dopo averla afferrata per un braccio ha cercato di violentarla”. C’era una testimone che ha assistito, un’altra passeggera che ha aiutato la vittima e lanciato l’allarme alla Polfer. Gli agenti sono saliti a Bologna un’ora dopo i fatti ed hanno arrestato il 37enne.

Il precedente ed il no del Gip al carcere

Dal presofferto è emerso che lui era la stessa persona portata in carcere il 15 aprile per aver pesantemente molestato e palpeggiato un’altra ragazza a bordo di un bus di linea 11 di Bologna. In quel caso lo avevano fermato i carabinieri del Radiomobile, intervenuti su richiesta dell’autista. Dopo la convalida però il Gip aveva statuito la scarcerazione dell’uomo nonostante la richiesta del carcere da parte della Procura e con il solo divieto di dimora nella provincia di Bologna.