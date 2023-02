Scardina operato d’urgenza alla testa, il pugile milanese colto da un malore durante un allenamento

Dopo un malore improvviso, il pugile milanese Daniele Scardina è stato trasportato d’urgenza in ospedale e operato alla testa.

Il pugile milanese Daniele Scardina ha avvertito un malore mentre si stava allenando in attesa del debutto nei mediomassimi in programma il prossimo 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Durante l’allenamento, tuttavia, lo sportivo si è improvvisamente accasciato al suolo ed è stato subito trasportato in ospedale. Una volta raggiunta la struttura sanitaria, Scardina è stato operato alla testa.

Il quadro clinico dell’atleta ha spinto i medici dell’Humanitas a intervenire chirurgicamente per consentire al paziente di riprendersi.

A differenza di quanto riferito in un primo momento, il trauma riportato dal pugile non è stato provocato da un pugno ricevuto durante un incontro ma è emerso a seguito di uno svenimento.

Sul luogo dell’incidente, ossia la palestra situata in via Fermi a Buccinasco, si sono recati i carabinieri della Compagnia di Corsico che stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica dei fatti.

Il racconto del manager

Intanto, contattato da Repubblica, il manager del pugile, Alessandro Cherchi, ha dichiarato: “Una normale seduta di allenamento trascorsa senza che si siano verificate situazioni particolari. Daniele non ha preso colpi, stava parlando tranquillamente quando, rientrato negli spogliatoi, si è sentito male”.

Il 3 marzo, Scardina avrebbe dovuto affrontare Giovanni De Caroli per i supermedi ma aveva manifestato difficoltà nel raggiungere il peso forma ideale per competere (76,2 kg).

Per questo motivo, aveva deciso di passare ai 79 kg e incontrare il belga Cedric Spera.