Scatoloni a casa Mattarella, trasloca da Palermo a Roma

Roma, 24 gen. (askanews) – Ancora scatoloni per Sergio Mattarella. Dopo la foto condivisa sui social dal suo portavoce con quelli contenenti i suoi oggetti personali pronti nelle stanze del Quirinale per lasciare il posto al nuovo presidente della Repubblica, Mattarella è alle prese con il trasloco (in veste privata) da Palermo a Roma.

Davanti alla sua abitazione in viale Libertà un via vai di fattorini, camion e scatoloni in vista del suo trasferimento a Roma.

Settimane fa aveva preso un appartamento in affitto nella Capitale vicino a sua figlia.