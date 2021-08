Una donna di nome Susan ha chiesto il divorzio dopo aver osservato una foto scattata insieme alla sua famiglia e aver scoperto un terribile segreto.

Scatta una foto di famiglia e decide di chiedere il divorzio: la storia di Susan

Susan, 38 anni, e John, 45 anni, si conoscevano dai tempi del college ed erano una di quelle coppie che progetta di stare insieme fino alla fine dei propri giorni.

Le loro vite procedevano in armonia, avevano una carriera soddisfacente, una bella casa e due bambini meravigliosi. Purtroppo, Susan ha improvvisamente scoperto che per suo marito John il quotidiano che avevano costruito insieme non era sufficiente.

La donna, infatti, ha appreso che suo marito le aveva tenuto nascosto un enorme segreto per anni il giorno in cui venne scattata una particolare foto di famiglia.

Scatta una foto di famiglia e decide di chiedere il divorzio: il servizio fotografico

Un giorno, ignara del segreto celato da John, Susan decise di organizzare un servizio fotografico per la sua famiglia e contattò un fotografo che aveva conosciuto tramite un collega. L’uomo le diede una disponibilità immediata e il servizio venne organizzato nell’arco di appena 24 ore.

Era una bella giornata d’autunno, soleggiata e calda. Le foglie avevano cominciato a scolorire, ma il clima era ancora piacevole.

Nonostante una condizione di generale benessere, tuttavia, John pareva non riuscire a godere a pieno della situazione e si mostrava estremamente nervoso mentre attendeva l’arrivo del fotografo.

Susan pensò che fosse strano, ma non lo interrogò al riguardo. Sapeva bene che John non amava le foto e, quindi, questa era probabilmente la causa del suo strano comportamento.

Quando il fotografo si avvicinò alla famiglia, però, il volto di John impallidì bruscamente mentre il professionista salutava i presenti.

Per tutta la durata del servizio fotografico, poi, John osservò la fotocamera con un sorriso nervoso sul volto e con i lineamenti tesi.

Scatta una foto di famiglia e decide di chiedere il divorzio: l’intuizione

Dopo aver fatto le foto, Susan era entusiasta e non vedeva l’ora di guardare le foto di famiglia che le vennero presto spedite tramite posta elettronica. Tornata a casa dal lavoro, quindi, la donna decise di accendere il portatile e visionare gli scatti che le sembrarono tutti fantastici.

Tuttavia, osservando una delle foto inviate, Susan rimase esterrefatta. Si trattava di una foto che ritraeva l’intera famiglia. Pur sorridendo nello scatto, suo marito sembrava a disagio. Si era chiesta perché quel giorno si fosse comportato in modo così strano ma poi le venne un’intuizione.

Ripensò alle strane occhiate che John e il fotografo si erano scambiati e di come John avesse sudato e si fosse agitato poco prima del servizio fotografico.

Incredula, allora, decise di ingrandire lo scatto e focalizzarsi sulla mano sinistra del marito.

Scatta una foto di famiglia e decide di chiedere il divorzio: l’anello

Analizzando la foto, Susan aveva confermato i suoi sospetti e aveva avuto la certezza che suo marito John fosse innamorato di un’altra persona.

L’anello che il marito portava all’anulare sinistro, infatti, era un regalo di un amico d’infanzia, non la fede del loro matrimonio. Per anni, Susan era stata convinta che John fosse innamorato del ragazzo che aveva conosciuto al liceo e che, in generale, preferisse gli uomini alle donne.

A quel punto, dopo aver compreso la verità, Susan chiuse bruscamente il suo portatile e decise di chiedere il divorzio.