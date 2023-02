Scende dal treno ma il cane resta dentro: passeggero muore trascinato sui binari dal guinzaglio

Una terribile tragedia si è consumata alla fermata della stazione di Dunn Loring nella contea di Fairfax, a Washington.

Un uomo e il suo cane stavano viaggiando sul treno, ma al momento di scendere l’animale è rimasto chiuso all’interno del mezzo. Il padrone è rimasto attaccato al guinzaglio ed è stato trascinato dalla metropolitana per diversi metri.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 15 febbraio, attorno alle ore 13 e 30 ed ha bloccato tutta la circolazione ferroviaria della linea di Washington per diverse ore.

Secondo quanto appreso, l’uomo non è deceduto perché investito dal treno, ma è morto perché è stato trascinato per diversi metri dalla metropolitana, fino a riportare delle ferite gravissime. In particolare, a risultare fatale per lui è stato il trauma cranico riportato a seguito delle botte alle testa subite durante l’incidente. Il cane non ha riportato ferite ed è stato preso in custodia dalla polizia.

Le regole di circolazione in metropolitana

Negli Stati Uniti, portare animali in metropolitana non è vietato, ma devono obbligatoriamente essere chiusi all’interno degli appositi trasportini, a meno che non si tratti di animali di servizio.

Secondo quanto spiegato dagli agenti di polizia, l’uomo non aveva con sè il trasportino.